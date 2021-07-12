الكوني يطرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن فشل الملتقى الأخير بجنيف يعود إلى تشبث كل طرف بطريقته لإدراة الانتخابات، وأكد أن كل هذه المعوقات من شأنها تعطيل الموعد المحدد سلفا لإجراء الانتخابات في موعدها.

وبين الكوني أنه كان قد اقترح على المحكمة العليا ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية أن يصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشر في الجريدة الرسمية، لاعتماد قاعدة دستورية للخروج من مأزق تنظيم الانتخابات في موعدها مشيرا أن هذا المقترح قد يسبب بعض الفرقة في حين أن الموقف يحتاج للوحدة.

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