وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بمنطقة ربيانة

بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الاثنين مع مدير أمن ربيانة جابر عبد الكريم أحمد الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما بمكتب الوزير الأوضاع الأمنية داخل منطقة ربيانة، وكذلك سير العمل الأمني بالمديرية وما تواجهه من مشاكل ومعوقات تعترض سير عملها وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح العمل الأمني وتقديمها أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية حول سير العملية الأمنية والجهود التي يقوم بها أعضاء الشرطة بالمديرية في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.