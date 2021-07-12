عون يبحث مع السفير البريطاني أطر التعاون في مجال النفط والغاز وسبل تعزيزها

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون اليوم الإثنين نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق له، بحضور رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أطر التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز، وسبل تعزيزها، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون بينهما.

بدوره، أكد عون أن الوزارة وهي ترحب بالتعاون مع الشركات البريطانية على أسس تجارية، هي الواجهة السياسية لهذا النشاط، وينبغي عدم تجاوزه، وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير النشاط.

من جانبه، أكد العبار على أن الوزارة يهمها أن تنفذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات في المملكة المتحدة، لما لها من إمكانيات متقدمة، حيث إن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لديها خطط طموحة ترغب فى تنفيذها بالجامعات ومراكز التدريب البريطانية، وطلب من سعادة السفير تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأوذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية هامة للقطاع.

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