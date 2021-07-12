بسبب عدم منح تأشيرات الدخول للوفد المرافق.. قائد “إيريني” يؤجل زيارته المبرمجة إلى ليبيا

كشفت مصادر صحفية، أن قائد مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، الأدميرال فابيو أغوستيني،اضطر إلى تأجيل زيارة مبرمجة مسبقًا إلى ليبيا، بسبب عدم منح السلطات الليبية تأشيرات دخول لستة أعضاء من الوفد الأوروبي.

وأوضحت وكالة نوفا الايطالية للأنباء، تواصلت مع ثلاثة مصادر دبلوماسية مختلفة في تونس العاصمة وطرابلس وروما، أكدت لها تأجيل زيارة قائد عملية “إيريني”، إلى ليبيا.

وأكد مصدر أوروبي في تونس للوكالة الإيطالية،” بصحة الخبر بقوله “اضطررنا إلى إلغاء الزيارة”. ويضيف مصدر آخر في طرابلس للوكالة أنه “في غياب وزير دفاع وفي ظل المناخ الصعب الذي يسبق الانتخابات في البلاد، لا وجود للتنسيق بين الليبيين”، بينما أعرب المصدر الثالث عن أسفه بالقول، “للأسف، هذا صحيح، لم تمنح أي تأشيرة دخول إلى الآن”.

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