الصلح: هذه أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي بدول المغرب العربي

أكد رئيس لجنة الخبراء لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية الدكتور علي الصلح أن دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) تتعرض لحالة عدم استقرار اقتصادي بسبب ارتفاع معدلات البطالة وعدم استقرار التوازن الخارجي، بالاضافة إلى أزمة التمويل الداخلي التى تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا مضيفا في مقابلة مع صحيفة المرصد أن دول المغرب العربي تمر بمنعطف اقتصادي يحتاج إلى العديد من الإصلاحات الهيكلية.

إلى نص الحوار:

كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية في دول المغرب العربي؟

دول المغرب العربي تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وعدم استقرار التوازن الخارجي، بالاضافة إلى أزمة التمويل الداخلي التى تفاقمت بسبب انتشار كوفيد-١٩. كما نستطيع القول أن دول المغرب العربي تمر بمنعطف اقتصادي يحتاج إلى العديد من الإصلاحات الهيكلية وقد يكون أولها التحول الرقمي والمحافظة على الاستدامة المالية.

برأيك ما أسباب تصاعد الأزمات الاقتصادية بدول المغرب العربي؟

لاتنفك أسباب الأزمات في معظم دول المغرب العربي عن انتشار كوفيد-١٩ ، وإغلاق الاقتصاد، وتذبذب أسعار الطاقة، وعدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع البطالة، وعدم الاستقرار السياسي وذلك ينعكس بشكل واضح على الاوضاع الاقتصادية في تلك الدول

كيف أدت جائحة كورونا لتعمق أزمات اقتصادات دول المغرب العربي؟

في سياق ماسبق كوفيد-١٩ ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات البطالة مما أدى أيضا إلى ارتفاع فاتورة النفقات العامة بالاقتصاد وساهم في تفاقم العجوزات المالية الداخلية والخارجية.

إلى أي مدى يمكن القول إن الأزمات الاقتصادية بدول المغرب العربي عارضة وفي طريقها للزوال؟

الأزمات تحتاج معالجة وتحول هيكلي خاصة أن تأخير بناء بنية تحتية متكاملة في بعض الدول يحتاج إلى خطة زمنية واضحة حتى يتحقق شرط التوازن في السوق المالي لكل بلد … ولذلك نستطيع القول إن الأزمات سوف تكون ذات تاثيرات مختلفة بين دول المغرب العربي وذلك يعزى إلى اختلاف الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية لكل بلد

برأيك ما مواطن القوة والضعف في اقتصادات دول المغرب العربي؟

مواطن القوة تكمن في توافر الموارد بكافة أنواعها، أما مواطن الضعف فتتمثل في إدارة الموارد والاستفادة منها بشكل أمثل.

كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم اقتصادات دول المغرب العربي؟

المجتمع الدولي يعرف أن هذه الاقتصادات تحتاج إلى إعادة هيكلة وبنى تحتية متكاملة حتى تستطيع النهوض ومواكبة التطور الاقتصادي

هل ترى أن جهود دول المغرب العربي في حل أزماتها الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح؟

محاولات التصحيح الذاتي أغلبها تنجح وهناك تجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها.

في نقاط محددة كيف السبيل لإنقاذ اقتصادات دول المغرب العربي؟

يمكن إنقاذ اقتصادات دول المغرب العربي بالبحث عن:

1–تحديد أمثل لحجم الإنفاق العام

2–تحديد وعاء ضريبي ناضج

3–العمل على استكمال البنية التحتية للاقتصاد

4– المحافظة على الاستدامة المالية

5- المحافظة على تحقيق اهداف الاستقرار الاقتصادي