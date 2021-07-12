الخارجية المصرية تجدد دعم القاهرة للتسوية السياسية في ليبيا

استقبل مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية السفير محمد أبوبكر بمقر الوزارة، القائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة في القاهرة محمد عبد العال مصباح.

وجدّد أبو بكر، الدعم المصري واستعداد بلاده للتعاون غير المحدود مع وزارة الخارجية والتعاون بحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا على دعم القيادة السياسية في مصر للتسوية السياسية في ليبيا.

من جهته، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، أنه في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة البرلمان يتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد خاصة بعد انتهاء مرحلة الانقسام، التي عانى منها الوطن والمواطن، وفقا لما نشرته الوكالة الليبية للأنباء.

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