“مكتب دعم تمكين المرأة” يعقد اجتماعا مع “مندوبات المنطقة الشرقية”

عقدت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، مها صقر، اجتماع عبر تطبيق الزوم بمندوبات المنطقة الشرقية.

وناقش الاجتماع، أهم اختصاصات مكتب الدعم والتمكين، والخطة السنوية 2021، التي يجري تنفيذها في أغلب مكاتب الثقافة بالمنطقة الغربية والجنوبية، إضافة إلى الحوار حول الاستبيان الخاص بحصر الموظفات بالمكاتب الثقافية.

وتم التركيز في الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتوعية المرأة في الفترة القادمة على التسجيل والمشاركة في منظومة الانتخابات، لما لها من أهمية قصوى في مناصرة قضايا المرأة وأخذ دورها القيادي في المجتمع والدولة.

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