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مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

جاء ذلك خلال إفطار عمل اليوم الاثنين في بروكسل التقى خلال وزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتباحُث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري أحمد حافظ، إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • العقيدة ليس دافعاً وحيداً للهجمات السلفية ضد التصوف في ليبيا
    ما تتعرض له المقامات والزوايا الصوفية في ليبيا، منذ العام 2011 في ليبيا، يعتبر أمراً غير مسبوقاً في تاريخ ليبيا… خريجي جامعة تل ابيب الاسلامية لديهم حقد كبير ضد التصوف الدين الحقيقي لله ليس خزعبلات اليهودية الشيطانية التي يقومون بدسها داخل الدين لتشويه الاسلام وتشكيك المسلمين في دينهم، وليبيا البلد الذي يتعامل أهله بالكثير من الإجلال مع التصوف والأولياء الصالحين. تاريخياً كانت الصوفية في طليعة القوى الحية للشعب الليبي في مواجهة الاحتلال الماسوني بقيادة فرسان قديس يوحنا وفرسان الهيكل والاحتلال البريطاني والاسباني والإيطالي … فالسلفية جاءت للقصاص من الصوفية لانها العدو الوحيد لليهود والنصارى وشياطينهم، وشيوخ الطرق الصوفية على اختلاف فروعها، دفعوا بأرواحهم في قلب المعركة ضد الاستعماروقادوا معارك الجهاد، ونشرها الاسلام في افريقيا من خلال التسامح الديني .
    – ماذا قدمت السلفية سواء تشوية الاسلام وتفريخ الجماعات الارهابية التابعة لاسرائيل ؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء الذبح وقطع الرؤوس وتكفير الأمة؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء اللواط والزنا باسماء شيطانية جهاد النكاح وينكح حتى يستثاب؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء التشكيك في الاسلام والمسلمين في عقائدهم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء الفتن والحروب بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء الخيانة والاكاذيب والتضليل الديني والتحالف مع اليهود والتسويق لهم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء طمس تاريخ الأمة المشرف والتشكيك فيه بحيث يعيش ضابط المخابرات بسلام داخل الدول العربية باسم الاسلام وشيوخ الاسلام؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء حرق المخطوطات التاريخية والدينية لتجريد الشعوب العربية من تاريخها الديني والاجتماعي بعد تجريدها من نبيها وآل بيته ومنع الاحتفال بهم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء القاعدة والمقاتلة والاخوان وداعش وخواتها من خريجي جامعة تل ابيب الاسلامية؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء تفريغ المساجد من رسالته الحقيقة وجعلها دكاكين لنهب وسرقة اموال الناس وغرف عمليات وأمكان اللواط والزنا وأرتكاب الفواحش فيه؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء أبعاد الناس عن ذكر الله والدعاءالجماعي وذكر الجماعي وتشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء نشر الطلاق داخل المجتمعات الاسلامية ونشر الفحشاء بينهم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء عبادة الاموال وشراء الذمم لمحاربة صوفي يصلى في جماعة أو يذكر الله أو يحب رسول الله صلى عليه وسلم؟.
    – ماذا قدمت السلفية سواء التكفير المسلمين فقط وتفجيرهم وقطع رؤوسهم واصدار فتاوي ضدهم؟.
    – هل سمعتم يومياً بأن السلفية أوسلفي يدعو على اليهود أو النصارى من فوق المنبر يامن تصلون ورائهم؟.
    – هل سمعتم يومياً بأن السلفية أوسلفي يدعو على حكام بني صهيون والنصارى؟.
    – لماذا قامت السلفية بطمس مقدسات وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تطمس آثار اليهودي بن عبدالوهاب وسرفته ؟.
    – أين كانت السلفية من معارك الجهاد ضد النصارى واليهود؟؟
    – لماذا قامت السلفية بطمس ترايخي الجهادي لليبيين وتعمل على حرق مخطوطات مركز الجهاد الليبين وبل قامت بحرق واتلاف عدد كبير من هذه المخطوطات من خلال عناصر الصهيونية المتغلغلة داخل المركز؟.
    وخلال العهود السابقة، سواء في العهد الملكي أو الجماهيري كانت الدولة دائماً تنظر بعين الاحترام لهذا الإرث الثقافي والحضاري، والذي يمثل أحد أهم روابط الوطنية الليبية بعد القبائل. في مقالة عميقة نشرها مركز كارنغي لدراسات الشرق الأوسط في 23 كانون الثاني/يناير 2018، للباحثان فريدريك ويري وكاثرين بولوك، تسلط الضوء على الصراع السلفي الصوفي في ليبيا، وبواعثه السياسية والدينية والاجتماعية. يرى الباحثان، أن الهجمات الأخيرة في ليبيا ضد أهداف صوفية تمّت بدافع عقيدي وهابي سعودي، إنما أيضاً بسبب الاستياء الاجتماعي-الاقتصادي.
    تقول المقالة إن هذه الهجمات سلطت الأضواء على القوة المتنامية للسلفيين عناصر المخابرات السعودية السرية في البلاد ، هذا عدا عن إبرازها مدى الفوضى المتواصلة وعجز-وأحياناً عدم استعداد-السلطات الحكومية لحماية المقامات الصوفية. فعلى رغم أن العداوة التي يكّنها السلفيون للصوفيين توضع في إطار عقيدي يهودي وفقهي أنتقامي محض نصرة لقوى الاستعمار، إلا أن هناك غالباً دوافع سياسية واجتماعية-اقتصادية أعمق.
    بعد 2011، حدث تغيرات جذرية في المشهد الليبي فالسلفيين الهادئين، الذين يسخر منهم خصومهم بإطلاق تسمية “المدخليين” عليهم بسبب ارتباطهم برجل دين مقيم في السعودية يُدعى ربيع بن هادي المدخلي، تجنبوا نظرياً العمل السياسي مفضلين عليه الأخلاق الاجتماعية، إلا أن هذا تغيّر في السنوات الأخيرة. فقد تحالف السلفيون مع المعسكرات السياسية للجماعات اللبيبة المُفتتة، والأهم أنهم سيطروا على القطاع الأمني واستخباراتي والاوقاف من خلال الميليشيات التي تتحالف شكلياً مع السلطات الليبية المتنافسة في الغرب والشرق. وهنا حظي السلفيون ببعض التصفيق بسبب تصديهم للاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة، لكنهم أثاروا في الوقت نفسه القلق والتوتر بسبب قمعهم لنشاطات يعبرونها لا إسلامية، كالفن والموسيقى والاختلاط بين الجنسين. كما أنهم استخدموا سردية مكافحة الجريمة والإرهاب لاستهداف خصوم ومنافسين إسلاميين، سواء أكانوا سلفيين جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية أو ناشطين سياسيين من جماعة الإخوان المسلمين او المقاتلة او داعش والقاعدة الغير متفقين معهم. كما وفّرت لهم سلطتهم المُستجدّة الغطاء لشن الحملات على الصوفيين الذين تصدوا للأستعمار الصليبي الذي تحالف معهم اليوم.
    أوضح مثال على ذلك ميليشيا في طرابلس تُدعى قوة الردع الخاصة، التي لا تتكوّن كلياً من السلفيين لكنها بقيادة عبد الرؤوف كارة الذي يصف نفسه بأنه سلفي وعمه يعمل ضابط في الجيش الامريكي. تُنحى اللائمة على هذه الميلشيا للهجمات على السلفيين في العاصمة، بيد أن كارة نفى لأحد واضعي هذه المقالة في مقابلة العام 2013 أنه أمر بتنفيذ هذه الهجمات، على رغم أنه اعترف بأن رجاله شاركوا فيها. ما هو أهم هنا أنه لا هو ولا قوات الشرطة الرسمية في العاصمة أبدوا استعداداً أو قدرة على حماية المواقع الصوفية. وفي شرق ليبيا، ثمة ديناميكية مماثلة قيد العمل، لكن هذه المرة عبر موجة اعتداءات على الصوفيين من قبل ميليشيات دواعش سلفية متحالفة مع الإدارة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.
    كل هذا يعكس ما يمكن وصفه بشكل أفضل بأنه “سلفنة الانجليزية” (من سلفية) قطاع الأمن الليبي، حيث تُهيمن قواعد العمل السلفية على مسألة الأمن في ليبيا بعد ثورة فبراير بشكل كامل. والحصيلة كانت تفاقم مناخات الخوف والانكشاف على المخاطر، مشوبة بالتحدي في صفوف الصوفيين لهؤلاء المرتزقة. وقد كشفت زيارات للصوفيين في كانون الأول/ديسمبر 2017 في طرابلس ومصراته وسرت عن نزعة التحدي هذه بأبهى صورها، حيث يقوم الصوفيون بالتصدي لسيطرة السلفيين على الفضاء العام من خلال المواكب وعروض “الحضرة” الصاخبة، وهي احتفالات تتضمن التلاوات والموسيقى في الساحات العامة. ومع ذلك، لايزال السؤال معلّقاً في الهواء: ما الدوافع وراء الاعتداءات على الصوفيين؟
    من جهة، هناك بالفعل صدع عقيدي مُتجذّر بين السلفيين والصوفيين حول الإيمان والشعائر وقواعد السلوك. ويعتبر السلفيون الصوفية بدعة هرطوقية وإساءة إلى المبدأ المقدس الخاص بوحدانية الله، وفق مفهومهم للإسلام وما يعتقدون أنه سنّة النبي محمد وصحابته. ويسخر السلفيون من ممارسات الصوفيين في مجالات الغناء الابتهالي، وقرع الطبول، والتوسّل للأولياء الأموات، ويعتبرون كل ذلك شركا. كما أنهم يدينون تنظيم الصوفية في طرق ويعتبرون ذلك تقسيماً للأمة الإسلامية… وتعمل المخابرات الماسونية (بريطانيا – اسرائيل) عبدة الشيطان التخلص من السلفية وارتداء ثوب الصوفية لإعادة صياغتها وفق الرؤية الشيطانية لسيطرة على المجتمعات بعد فشل تنظيمات عبدة السيطان (الأخوان – السلفية – القاعدة – المقاتلة – داعش وخواتها) بعد نبش مقبرها وهدم أضرحتها أنتقاماً من الصوفية بسبب الصدي المخططاتهم الشيطانية على مدى العصور الصليبية – الصهيونية – الشيطانية منذ خلق الانسان .
    في مقابلة معه أُجريت في كانون الأول/ديسمبر 2017 قدّم أحد الأعضاء السلفيين في “الكتيبة 604 مشاة”، وهي الميليشيا التي تحوّلت إلى قوّات شرطة في سرت، نقداً سلفياً نموذجياً إلى حد ما للصوفية. قال: “إنهم يمنحون مشايخهم سلطة الله. لكنه أشار أيضاً إلى بعد سياسي للتنافس، مُدعيّاً أنه لطالما نُظر إلى الصوفيين باعتبارهم “الطابور الخامس” للقذافي، ومُشيراً في الوقت نفسه بسخرية إلى أن السلفيين يمارسون السحر الأسود”. “الهادئين” كانوا أنفسهم حلفاء الديكتاتور الراحل، حيث كان الكثيرون قابعين على الهامش في ثورة 2011 أو بقوا موالين للنظام. وبالتالي، في حين أن هناك اختلافات إيديولوجية بالفعل، لاتزال السياسة والعلاقة مع مسألة السلطة المركزية تلعب دوراً مهماً. ويمكن اعتبار الهجمات التي طالت الصوفيين، جزءاً من إعادة تشكيل أوسع نطاقاً للمجال السلفي الليبي، حيث تُستخدم الهجمات على “الآخر” الديني لتحديد الهوية وجذب الأتباع.
    – أين (الأخوان – السلفية – القاعدة – المقاتلة – داعش وخواتها) من محاربة اليهود والنصارى على مدى العصور؟؟.
    ازداد السخط الاجتماعي والاقتصادي المتبادل بين الصوفيين والسلفيين، ربما جزئياً بسبب الطريقة التي كان يتعامل بها الحكام الليبيون مع الصوفيين إما كأكباش محرقة أو كرموز. وقد كسبت السلفية زخماً في أوساط الجيل الأول من المهاجرين الريفيين إلى المناطق الحضرية (شهدت ليبيا انتقالاً سريعاً نحو التحضُّر في العقود الأولى من حكم القذافي)، الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى شبكات المحسوبية التقليدية. وفي المقابل، كانت الصوفية في كثير من الأحيان قصراً على الأسر الحضرية وشبه الحضرية الراسخة التي تملك وقفيات ثرية. تُجسّد انتقادات الصوفيين للمذهب السلفي هذا الشرخ الطبقي والجيلي: فغالباً ما اتّهم الصوفيون السلفيين بأنهم يفتقرون إلى التعليم الإسلامي الرسمي وبأنهم من الدخلاء الجدد على الإيمان. وكما قال أحد الشيوخ الصوفيين في طرابلس، في مقابلة أُجريت معه في كانون الأول/ديسمبر 2017، في إشارة إلى مجتمع ساحلي مجاور من السلفيين يمارسون السحر الأسود لسيطرة على الجيل الاول من الشباب الفارغ روحياً وثقافياً”. ، “كنّا نعلم أن هؤلاء الرجال مجرد صيادين بسطاء يحتسون الكحول، وفجأةً باتوا مدخليين”. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ” وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ” صدق الله العظيم .
    في نهاية المطاف، الهجمات السلفية على المواقع الصوفية لا تعبّر وحسب عن اشتباك إيديولوجي، بل هي أيضاً أحد أعراض التوترات المجتمعية طويلة الأمد والناشئة بسبب الفوارق الاقتصادية في ليبيا، والتي تفاقمت بسبب الصراع السياسي المتواصل، فضلاً عن الأزمة النقدية في البلاد. وبالتالي، فإن حل معاداة الصوفية لا يتعلّق أساساً بمصالحة عقيدتين، أو إضفاء نوع من الاعتدال على السلفية، أو مدّ جسور الحوار بين الطائفتين؛ إذ على الرغم من أن هذه المبادرات قد تكون قيّمة، إلا أن الأمر سيتطلّب معالجة أوجه العجز الأوسع التي تعانيه ليبيا منذ وقت طويل، وتتمثّل في إصلاح الاقتصاد، وتطوير مؤسسات شاملة، ولاسيما إرساء سيادة القانون. وفي حين أن الضرورة الأخيرة لطالما كانت مهمة، إلا أنها باتت الآن تتمتّع بأهمية أكبر، نظراً إلى هيمنة السلفيين على قطاع الأمن، والهجمات على الصوفيين وفي نهاية التقرير يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ” مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ” لم يقول السلفيين أو جماعة السنة والجماعة كما يتشقدون عناصر المخابرات السعودية اليهودية بل قال عزوجل ” وَالَّذِينَ مَعَهُ ” صدق الله العظيم… فالسلفية اصلهم يهودي ودراستهم يهودية وصلاتهم يهودية وصيامهم يهودي طبقاً لشريعة اليهودية التي درسوها في جامعة بريطانيا الاسلامية وثم جامعة تل ابيب الاسلامية بكليات الاديان التي تخرج جواسيس الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي لتدمير الاديان السماوية ومحاربة الله والدعوة للألحاد الشيطاني.
    ليس لكم عقول تفهمون بها … ليس لكم عيون تبصرون بها … ليس لكم إذان تسمعون بها

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