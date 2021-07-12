مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

جاء ذلك خلال إفطار عمل اليوم الاثنين في بروكسل التقى خلال وزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للتباحُث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري أحمد حافظ، إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.