قرار بإنشاء فروع للحرس البلدي في كل بلدية.. ومديريات في نطاق محاكم الاستئناف

قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي إنشاء مديريات للحرس البلدي في نطاق كل دوائر محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء فروع للحرس في جميع البلديات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن القرار الذي يحمل «رقم 154 لسنة 2021» جاء فيه أيضاً أن فرع الحرس البلدي في كل بلدية يجب أن يكون حاملاً لاسم البلدية التي يعمل في نطاقها. كما تضمن القرار خضوع فروع الحرس البلدي والعاملين بها للإشراف المباشر لعميد البلدية وفقاً لاحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم الجهاز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا