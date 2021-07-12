القطراني يبحث مع وزير النفط تطوير البنى التحتية في القطاع

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني اليوم الاثنين مع وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار أعمال تطوير وتحسين البنى التحتية للقطاع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس استعراض نا قامت به الوزارة من أعمال لتطوير وتحسين البنى التحتية للقطاع الذي يمثل شريان الحياة الوحيد والمورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة بالموارد اللازمة وذلك لضمان رفع معدلات الإنتاج بما يتناسب مع ما لدى الدولة الليبية من إمكانيات طبقا للاتفاقات المبرمة لذات الشأن .

وجرى خلال اللقاء أيضا النظر في نتائج زيارة وزير النفط والغاز للشركات العاملة بالقطاع النفطي الواقعة بمنطقة خليج السدرة والوقوف على ما تحتاجه هذه الشركات للتسريع في عملية زيادة الانتاج دعما للاقتصاد الوطني.