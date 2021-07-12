القطراني يبحث تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والكتل السياسية مع الوافي والشهيبي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، اليوم بكل من رئيس حزب الاجماع الوطني الديمقراطي الشريف الوافي، ورئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي .

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، الاجتماع جاء للاستماع إلى وجهات نظرهم حول العديد من الملفات وأهمها دور حكومة الوحدة واستراتيجياتها للدفع بالعملية السياسية بغية الوصول الى الاستحقاق الانتخابي المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري .

ومن جهته أكد القطراني بأن الحكومة وبكامل أجهزتها ، لن تدخر جهدا لإعادة المسار الديمقراطي الى مساره الصحيح بحيث تتولى الامة الليبية مهمة إختيار من يمثلها سواء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن الحكومة في انتظار التئام الحوار السياسي والخروج بالقاعدة الدستورية المراد الاستناد اليها في الانتخابات القادمة بعد المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

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