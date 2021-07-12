القطراني يطلع على سير عمل قطاع النفط

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس اجتماعا مع كل من وزير النفط والغاز محمد عون ووكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار.

ومن خلال هذا اللقاء تم عرض ما قامت به الوزارة من أعمال لتطوير وتحسين البنى التحتية للقطاع الذي يمثل شريان الحياة الوحيد والمورد الاساسي لتمويل الموازنة العامة بالموارد اللازمة وذلك لضمان رفع معدلات الانتاج بما يتناسب مع ما لدى الدولة الليبية من امكانيات طبقا للاتفاقات المبرمة لذات الشأن، بالاضافة الى النظر في نتائج زيارة وزير النفط والغاز للشركات العاملة بالقطاع النفطي الواقعة بمنطقة خليج السدرة والوقوف على ما تحتاجه هذه الشركات للتسريع في عملية زيادة الانتاج دعما للاقتصاد الوطني.

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