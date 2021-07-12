وزيرة شؤون المرأة الليبية تتسلم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

احتفلت منظمة المرأة العربية، بمراسم تسليم رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من الجمهورية اللبنانية، إلى دولة ليبيا متمثلة في وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، في الدورة العاشرة للمنظمة.

وافتتحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، مراسم الاحتفال، بكلمة قدمت فيها الشكر للرئيسة السابقة على الجهود التي بذلتها خلال فترة الرئاسة اللبنانية للمجلس الأعلى للمنظمة والدور المهم الذي لعبته في تنظيم المؤتمر العام الثامن للمنظمة الذي عقد في فبراير الماضي.

ورحّبت المديرة العامة، برئاسة دولة ليبيا للمجلس الأعلى للمنظمة متمثلة في الوزير حورية الطرمال.

وأكدت المنظمة، أنها تلتزم بدعم جهود الحكومات العربية، بوضع برامج تمكين النساء والفتيات في كل الميادين، موضحة إمكانية أن تتقدم المجموعة العربية بقيادة دولة ليبيا باقتراح قرار يصدر عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأعربت وزيرة شئون المرأة الليبية، خلال كلمتها، عن سعادتها، بقولها، “إنه ليسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن بلادي حكومةً وشعبًا أن أنقل لكم مشاعر دفينة محملة بصادق التحايا والتقدير لكم جميعًا مع اعتزازها بشرف ترؤس وفد دولة ليبيا وتولي رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية”.

و أشارت الوزيرة الليبية، إلى الأهمية القصوى لمنظمة المرأة العربية، باعتبارها إحدى رموز التضامن العربي بفسيفساء تنوعه ومكوناته الثقافية المختلفة، على حد وصفها.

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