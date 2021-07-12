الخطوط الليبية تتعهد بتسيير رحلات داخلية لمطار غات

تعهدت شركة الخطوط الليبية بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على يتم جدولتها مستقبلاً رحلتين في الأسبوع .

جاء ذلك بعد لقاءات أجراها عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة، وتوجيه مذكرة لمصلحة الطيران المدني من المجلس البلدي غات لعرض معاناة المواطنين بحسب المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة من مطار معتيقة يوم الجمعة عند الساعة السابعة صباحاً .