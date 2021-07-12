مُطالبًا الليبيين بالإقبال على اللقاح.. المركز الليبي للدراسات: توريد نصف مليون جرعة تطعيمات خلال أغسطس

توقع مدير المركز الليبي للدراسات والأبحاث الدكتور خالد العاقل، توريد 150 ألف جرعة من شركة جونسون أند جونسون، عن طريق مبادرة كوفاكس خلال شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مليون و350 ألف أخرى، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة من 2 : 8 وهي متوفرة في كل مدن ومناطق التخزين في ليبيا.

واتهم العاقل، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، حكومة الوفاق المنتهية ولايتها بالتأخر في عمليات طلب الحصول على اللقاح العام الماضي، قائلا: “لو تم توريد نصف مليون جرعة العام الماضي ما وصلت الأحوال في ليبيا إلى ما هي عليه الآن”.

وأشار إلى وجود بعض التراخي من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تجاه جائحة كورونا، خصوصا في آخر شهر ونصف، مضيفا: “لكن الأمور تسير على نحو مناسب بخلاف ما يحدث في الجارة تونس التي لا تمتلك جرعات بحجم التي تملكها ليبيا”.

ولفت إلى وجود صراع كبير على التطعيمات في كل بلدان العالم، وعلى رأسها دول أوروبا، وبالأخص بريطانيا، حيث تجد هذه الدول صعوبات في توريد التطعيمات وتواجه مشاكل كثيرة، وفقا لقوله.

وأضاف: “بدأنا التطعيمات منذ شهر مارس الماضي، ومن توفوا هم الذين لم يتحصلوا على التطعيمات”، مطالبا الليبيين بالإقبال على اللقاح بأي نوع وقتما يتوفر، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية والابتعاد عن الزحام.

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