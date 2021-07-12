المجلس الرئاسي: إلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج حفاظاً على الوحدة

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المشاورات مستمرة للتوافق على تعيين وزير للدفاع والمجلس الرئاسي يصر على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن لأنه جزء من جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وهيبة، وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أضافت: “أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى”.

وأشارت، إلى أن المجلس الرئاسي يعرب عن أمله في أن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وتابعت: “المجلس الرئاسي ملتزم بخارطة الطريق وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حث وزير الصحة على متابعة العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في ليبيا”.

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