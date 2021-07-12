وزارة الداخلية تبحث خطة تأمين طرابلس

بحثت وزارة الداخلية الخطة الأمنية رقم 36 الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين العاصمة خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا ووضع الخطط والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين..

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية عميد خالد مازن اليوم الاثنين في مكتبه بديوان الوزارة مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف عميد امحمد مختار، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبدالحفيظ، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، ومدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عميد فوزي غيث، ورئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا عميد رمضان برباش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تجديد توزيع الدوريات داخل العاصمة طرابلس والتقيد بالضبط والربط والقيافة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة وتنفيذ التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة من أجل إنجاح سير العملية الأمنية لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات.

وشدد الوزير على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة لخلق الثقة والتعاون المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.