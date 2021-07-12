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دورة تدريبية على المنظومة المطورة لموظفي المصرف التجاري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرع المصرف التجاري الوطني في دورة تدريبية لموظفيه من كافة فروعه في ليبيا، وذلك ضمن خطته العملية والعلمية الجديدة لادخال برامج حديثة تخدم الموظفين والمواطنين ووتاتي هذه الدورة من حرص المصرف الدائم على النهوض بالخدمات المصرفية والتي تم تطويرها بما يتماشى مع خدمات الزبائن وسرعة الإنجاز في الوقت والجهد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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