وزير الصحة يبحث مع السفير المصري أوجه التعاون

أستقبل صباح اليوم الدكتور علي الزناتي محمد ثروت سليم سفير دولة مصر لدى ليبيا، وبحضور سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات ومن أهمها تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين، استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، تدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي، اليقظة الدوائية، التصنيع الدوائي، صيدلي اقتصادي والصيدلة السريرية.

كما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.

وفي نهاية الاجتماع قدم وزير الصحة شهادة شكر وتقدير إلى وزارة الصحة المصرية والمتمثلة في وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، امتنانًا على المجهودات المبذولة من الجانب المصري لدعم الجانب الليبي.

ومن جانبه رحب السفير المصري بزيارة الوزير لجمهورية مصر العربية، كما رحب بتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأكد على استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.