وزارة الداخلية تناقش «الخطة الأمنية رقم 36» لتأمين طرابلس

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، اليوم الاثنين، اجتماعا مع القيادات الأمنية بالوزارة ومديرية أمن طرابلس وذلك لمناقشة «الخطة الأمنية رقم 36 لتأمين العاصمة» وكذلك «تجديد توزيع الدوريات الأمنية» داخل المدينة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة خصص لـ«مناقشة الخطة الأمنية رقم 36 الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين العاصمة خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا ووضع الخطط والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش «أيضاً تجديد توزيع الدوريات داخل العاصمة طرابلس والتقيد بالضبط والربط والقيافة الخاصة لأعضاء هيئة الشرطة وتنفيذ التعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة من أجل انجاح سير العملية الأمنية لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات».

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وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لوزارة الداخلية وأعضاء هيئة الشرطة لخلق الثقة والتعاون المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة، بحسب الوزارة.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف عميد امحمد مختار، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبدالحفيظ، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، ومدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عميد “فوزي غيث، ورئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا عميد رمضان برباش.

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