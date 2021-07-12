ليبيا الان

دورة تدريبية بالغريفة حول تشريعات عمل البلديات

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي دورة تدريبية تحت عنوان ” تشريعات العمل للبلديات استهدفت مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المجلس البلدي الغريفة استمرت لثلاثة ايام بهدف رفع كفاءة الكادر الاداري وتأهيله بشكل امثل والتعرف على القوانين الملزمة .

وتلقى المشاركون في هذه الدورة دروس نظرية وعملية ومحاضرات حول قانون العمل ولجان شؤون الموظفين و طرق شغل الوظيفة والاجازات وتفاصيلها والتفويض و التحقيق الإداري والتأديب اضافة الى سلطات الإدارة في انهاء خدمة الموظف.

   

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك