دورة تدريبية بالغريفة حول تشريعات عمل البلديات

نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي دورة تدريبية تحت عنوان ” تشريعات العمل للبلديات استهدفت مدراء الإدارات والمكاتب بديوان المجلس البلدي الغريفة استمرت لثلاثة ايام بهدف رفع كفاءة الكادر الاداري وتأهيله بشكل امثل والتعرف على القوانين الملزمة .

وتلقى المشاركون في هذه الدورة دروس نظرية وعملية ومحاضرات حول قانون العمل ولجان شؤون الموظفين و طرق شغل الوظيفة والاجازات وتفاصيلها والتفويض و التحقيق الإداري والتأديب اضافة الى سلطات الإدارة في انهاء خدمة الموظف.