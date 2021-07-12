القطراني يناقش مع أحزاب سياسية إجراءات الحكومة لإنجاح الانتخابات

استعرض النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، مع رئيس حزب الإجماع الوطني الديمقراطي، الشريف الوافي، ورئيس تحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، استراتجيات الحكومة للدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.

وأكد القطراني أن الحكومة تعمل على إعادة المسار السياسي إلى طريقه حتى يتسنى لليبيين اختيار مـمثليهم عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر التئام ملتقى الحوار السياسي والخروج بقاعدة دستورية يتم إحالتها إلى الجهات المختصة بعد الـمصادقة عليها لإجراء الانتخابات.

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