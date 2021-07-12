بركة: الفوضي جزء من المشروع التآمري علي ليبيا و “الإخوان” تستكمله

رأي المحلل السياسي عثمان بركة، أن وجود المليشيات عموما هو نتيجة لواقع رسمه وجسده تنظيم الإخوان بعد 2011 والغرب من خلال صراع المحاور وذلك بتكليف وكلاء هذه المحاور.

وأضاف بركة خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن مدينتا العجيلات والزاوية أسيرتان وضحيتان لهذه المليشيات وسط عجز أهل المدينة من التخلص من المليشيات المجرمة المدعومة من الخارج وكذلك الدولة التركية التي نشرت مرتزقتها في البلاد.

وتابع: تنظيم الإخوان على مر التاريخ لم يكن تنظيم استقرار او بناء وتنميه ولا عدالة لا اجتماعيه ولا اقتصاديه، متابعا، الفوضي جزء من المشروع التآمري علي الوطن بشكل عام والذي تسعى جماعة الإخوان لاستكماله ، وهذا التنظيم اعتاد على رفض الاستقرار في الأوطان للاستيلاء على السلطات.”

وأكد أن كل هذه الأدوات لن تخلق استقرار في أي بلد وجودو فيها هذه النماذج، مشيرا إلى أن تأثيره سيكون سلبي جدا فلن تقبل هذه المليشيات تكون خارج الاحداث وفق الرؤية التي هي مقتنعة بها وهذا لا يمكن ان يكون الا في حالة الفوضى والانقسام للحصول على المكاسب.