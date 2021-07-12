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أبرزها الملف الليبي.. أبو الغيط يبحث مع لعمامرة عددا من الملفات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، عدداً من القضايا الهامة على الساحة العربية، من بينها الأزمة الليبية، ومشكلة سد النهضة، فضلاً عن القضية الفلسطينية.

وهنأ أبو الغيط، لعمامرة، خلال اتصال هاتفي، على توليه حقيبة الخارجية في بلاده، معربا في نجاح مهمته بقيادة الدبلوماسية الجزائرية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن تقديره للخبرة الواسعة التي يتمتع بها لعمامرة على صعيد العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وثقته في أنه سيمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية والعربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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