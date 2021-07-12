بعد قرار اقفال المقاهي.. الدبيبة يفتتح مقهي كافي لاتي بمصيف الليدو في طرابلس

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإثنين بافتتاح مصيف “الليدو” “السندباد” سابقا في العاصمة طرابلس.

ووفقا لما جاء في قناة “سلام” التي يديرها وزير الدولة لشؤون التواصل والاعلام وليد اللافي وتابعته صحيفة المرصد فقد شهد حفل الافتتاح الكبير الذي حضره حشد كبير من المواطنين فتح فرع جديد لمقهى “كافيه لاتي”.

يشار إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع إصدار الدبيبة للقرار رقم 178 لعام 2021 في الـ11 من يوليو الجاري ونص على تخفيض حضور موظفي الدوائر والمؤسسات والمصالح العامة إلى 25% وتقليص ساعات الدوام ولمدة أسبوعين بالإضافة إلى القرار رقم 179 الذي صدر في ذات التاريخ وتم بموجبه إقفال المقاهي وصالات المناسبات ومنع إقامة التجمعات واقتصار عمل المطعام على خدمة التوصيل.

هذا وأتى القراران لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد بعد تسجيل أرقام مرتفعة لأعداد المصابين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية