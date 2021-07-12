مدير مصلحة الجمارك يناقش رفع كفاءة خفر السواحل مع بعثة الاتحاد الأوروبي

استقبل مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تالينا تشيا والوفد المرافق لها، اليوم الإثنين، بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك بطرابلس.

وأوضح حساب مصلحة الجمارك، على فيسبوك، أن “الإجتماع تمحور حول سبل التعاون وتطوير العلاقات الثنائية ورفع كفاءة العاملين بإدارة خفر السواحل وسرايا حرس الحدود البرية التابعة لمصلحة الجمارك”.

وشارك في الاجتماع كلا من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ومدير مكتب التعاون الدولي ونائب الإدارة العامة لمراقبة السواحل والشواطئ البحرية إضافة إلى مدير مكتب الشؤون القانونية ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.