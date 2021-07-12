الدبيبة يفتتح مصيفاً في طرابلس

يفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مصيف السندباد في العاصمة طرابلس مساء اليوم الإثنين.

وعلى هامش الافتتاح، أقام منظمو الاحتفال عروضاً فنية ورياضية، مع عرض البارشوت، وتشغيل موسيقى أجنبية، وسط حضور عشرت الزوارة من النساء والأطفال والرجال؛ حسبما جاء في صفحة «حكومتنا» التابعة للحكومة على موقع «فيسبوك».

يأتي ذلك رغم إصدار الدبيبة قرارًا أمس الأحد بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية… ووضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات والتباعد الجسدي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا