وزير المالية يعد بسداد الديون الضمانية

زار وزير المالية خالد المبروك، صندوق الضمان الاجتماعي وكان في استقباله إدريس احفيظة وبعض من مدراء الإدارات رفقة بعض مسؤولي وزارة المالية.

وقال صندوق التضامن، في بيان له اليوم الإثنين، إن الزيارة تأتي في إطار المساعي الجادة لزيادة المعاشات الضمانية وسداد ديون صندوق الضمان الاجتماعي على الدولة الليبية.

وانعقد اجتماع مشترك بين الطرفين، حيث تبادل كلاهما وجهات النظر واتفقا على تشكيل فريق فني مالي قانوني مشترك للشروع بشكل فوري لمعالجة القضايا العالقة بين الجهتين تحديدا زيادة المعاشات وسداد الديون.

وجدير بالذكر، أن صندوق الضمان الاجتماعي وحكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزارة المالية والشؤون الاجتماعية قد عقدوا العزم على الوصول إلى حلول نهائية لهذه المعضلات المزمنة بحيث تتصف بالديمومة والشجاعة.