المجلس البلدي يعلن موعد انطلاق أول رحلة للخطوط الليبية من طرابلس إلى مطار غات

أعلن المجلس البلدي غات، اليوم الاثنين، أن موعد انطلاق أول رحلة داخلية ستسيرها شركة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار غات جنوب غرب ليبيا سيكون «يوم الجمعة عند تمام الساعة السابعة صباحا».

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه الخوة تأتي بعد عدة لقاءات أجراها عميد البلدية موسى السنوسي المهدي مع7غ المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة، وتوجيه مذكرة إلى مصلحة الطيران المدني من المجلس البلدي غات لعرض معاناة المواطنين.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن شركة الخطوط الجوية الليبية «تعهدت بتسيير رحلات جوية داخلية لمطار غات الدولي غير مجدولة لمدة ثلاثة أسابيع على يتم جدولتها مستقبلاً رحلتين في الأسبوع».

وثمن المجلس البلدي غات موقف شركة الخطوط الجوية الليبية من أجل رفع المعاناة عن أهالي البلدية، مشيدا بكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة.

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