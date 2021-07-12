تعرف على عدد المسافرين إلى مصر عبر منفذ أمساعد في النصف الأول من 2021

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة شؤون المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق محمد مصطفى العرضاوي اليوم الإثنين إن عدد المسافرين الليبيين المسجلين خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 1399 مسافرًا.

وأضاف العرضاوي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المسافرين بواقع شهري يناير 269 مسافرًا، وفبراير 219 مسافرًا، ومارس 208 مسافرين، وأبريل 103 مسافرين، ومايو 263 مسافرًا، ويونيو 337 مسافرًا.

وأوضح رئيس الوحدة أن المستهدفين بالتسجيل الذكور من أعمار 18 سنة إلى 45 سنة، والمطلوب صورة من جواز السفر ومبلغ 20 دينار.

وتابع العرضاوي :”بالنسبة للجواز الأخضر يمكن السفر به على أن تكون الصورة الشخصية مطابقة للواقع”، لافتًا إلى أن وحدة تسجيل المسافرين إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري ببلدية طبرق تقوم بتسجيل المسافرين عبر منظومة أمنية بواقع 44 مسافر يوميا عدا يوم الجمعة.

وأفاد رئيس الوحدة أن الذكور أقل من عمر 18 وأكبر من 45 السفر دون قيد أو شرط، والنساء في جميع الاعمار تسافر بدون تسجيل وفي أي وقت، مؤكدًا أن التسجيل لأي مواطن من ليبيا من أمساعد إلى رأس أجدير.

ولفت العرضاوي إلى أن هنالك عزوف خلال الأشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي بسبب وباء كورونا وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وربما لصعوبة الإجراءات لدى الجانب المصري بدفع رسوم مالية باهظة مقابل سفر المواطن الليبي الى مصر.