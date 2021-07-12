«أبوجناح» يقف على الأوضاع المعيشية والأمنية في الأصابعة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مدينة الأصابعة رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد.

وكان في استقباله عميد البلدية سعد الشرتاع وأعيان وحكماء المدينة والشباب ومدراء أمن الجبل الغربي وعدد من ضباط الشرطة .

ورحب عميد البلدية بالنائب ومرافقيه، ومن جانبه عبر المهندس رمضان أبوجناح عن امتنانه بحفاوة الاستقبال، مشيدا بمدينة الأصابعة ودورها الرائد في مسيرة السلام والمصالحة الوطنية طيلة الأعوام الماضية وما حققته من تقارب بين أبناء الوطن.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الداخلية، برجال الشرطة وانضباطهم، مؤكدا ضرورة المجاهرة بالأمن والقبض على الخارجين عن القانون.

كما استمع نائب رئيس الحكومة إلى عدد من مشائخ المدينة والمشاكل والعوائق التي تواجههم وطرق حلحلتها.

وتأتي هذه الزيارات المستمرة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح لمختلف المدن الليبية للوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعاب بها.