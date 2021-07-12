«الدبيبة» يفتتح مصيف «الليدو»  في العاصمة طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مصيف “الليدو” أو “السندباد” سابقا في العاصمة طرابلس.

وأوضح حساب «حكومتنا» التابع للحكومة على «فيسبوك»، أنه “على هامش الافتتاح، أقام منظمو الاحتفال عروضاً فنية ورياضية، مع عرض البارشوت، وتشغيل موسيقى أجنبية، وسط حضور عشرت الزوارة من النساء والأطفال والرجال”.

يأتي ذلك رغم إصدار الدبيبة قرارًا أمس الأحد بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية… ووضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات والتباعد الجسدي».