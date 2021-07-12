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«الدبيبة» يفتتح مصيف «الليدو»  في العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مصيف “الليدو” أو “السندباد” سابقا في العاصمة طرابلس.

وأوضح حساب «حكومتنا» التابع للحكومة على «فيسبوك»، أنه “على هامش الافتتاح، أقام منظمو الاحتفال عروضاً فنية ورياضية، مع عرض البارشوت، وتشغيل موسيقى أجنبية، وسط حضور عشرت الزوارة من النساء والأطفال والرجال”.

يأتي ذلك رغم إصدار الدبيبة قرارًا أمس الأحد بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية… ووضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكماماات والتباعد الجسدي».

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الدبيبة الليدو طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مواضيع أجتماعية للنقاش:

    بصراحة ـ مصطلحات أجنبية هابطة ـ وغير أخلاقية في مطاعم ومقاهي واماكن عامة في ليبيا ـ وخاصة في مجتمع محافظ عالأداب العامة زي المجتمع الليبي =والله حتى الشيابين مش راضيين عالموضوع هذا والله في الي يتحسر على أجمل أيام مصيف السندباد البحري العائلي بطرابلس..!!
    وين اللغة العربية والثقاقة والهوية الليبية ـ من هالكلام الفاضي ..!!!

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