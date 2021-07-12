تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد

أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ الصحية محمد أيوالنيران لـ«بوابة الوسط» تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 202 عينة تم سحبها اليوم الإثنين، من قبل فريق الرصد والتقصي بالبلدية.

ودعا أبوالنيران المواطنين بمدينة بني وليد إلى ضرورة أخذ التدابير والإجراءات الوقائية والإلتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وطالب الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد الجهات المسؤولة داخل المدينة بضرورة تطبيق الإغلاق التام وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية.

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ووجه مستشفى بني وليد العام، أمس الأحد، نداء إلى كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن بسب نقص أسطوانات الأكسجين ولحاجة المصابين بفيروس «كورونا» لها بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.

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