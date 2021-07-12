«بوقعيقيص»: لجنة التوافقات فشلت مرتين فكيف ندعوها للفشل الثالث؟

قال آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي:” يبدو أن لعنة تكرار الفشل الليبية تصيب بالعدوى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حيث نجدها تعيد إلى الحياة لجنة التوافقات التي فشلت مرتين في إيجاد توافق ليس هذا وحسب بل وضربت خارطة الطريق في مقتل وانقلبت على القاعدة الدستورية”.

وأضافت آمال بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في المرحلة السابقة نجحت اللجنة الاستشارية وقدمت آلية واضحة لاختيار السلطة التنفيذية، ونجحت اللجنة القانونية وقدمت قاعدة دستورية متوافق عليها مع نقاط خلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة”.

وتابعت:” لجنة التوافقات فشلت مرتين فكيف ندعوها للفشل الثالث الذي سينعكس على مسار الحوار بالكامل ليوصم بالفشل رغم نجاحاته أوقفوا لجنة التوافقات أو استبدلوها، نريد للحوار أن ينجح ولو على مراحل”.