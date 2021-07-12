عبد المنعم العرفي: خلافات النواب أفشلت اعتماد الميزانية مرة أخرى

أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أن “الخلافات بين النواب هي التي أفشلت اعتماد الميزانية مرة ‏أخرى”.‎

استبعد «العرفي»، في تصريح صحفي، أن “يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في جلسة الغد التي ستخصص لهذا الغرض”.

وأوضح أن “لجنة المالية بمجلس النواب قد أتمت عملها بخصوص الميزانية”، مردفًا أن “مجلس النواب شكل لجنة لوضع قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس والتعامل مع مفوضية الانتخابات”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن “تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة إلى يوم غد الثلاثاء”.

وأوضح «بليحق»، أنه “تم خلال جلسة الاثنين الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية”.