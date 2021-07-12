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خروج وحدات محطة توليد السرير وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين خروج كامل وحدات محطة توليد السرير لمدة يومين بسبب تعطل منظومة البطاريات.

وأضافت الشركة بحسب اللجنة الإعلامية عبر حسابها على “فيسبوك” أن خروج الوحدات تسبب في زيادة العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في الجناح الشرقي إلى 600 ميغاوات.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الأمر تسبب في إطفاء على عدد من المناطق منها البريقة أجدابيا قمينس الساحل المرج وعدد من المناطق في مدينة بنغازي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن خروج وحدات محطة السرير أدى إلى زيادة عدد ساعات طرح الأحمال إلى 8 ساعات.

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اخبار ليبيا 24

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