بعد تسجيل 108 إصابة بكورونا.. “طوارئ بني وليد”: يجب تطبيق الإغلاق التام في المدينة

قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ الصحية محمد أبو النيران، إنه تم “تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 202 عينة تم سحبها اليوم الإثنين، من قبل فريق الرصد والتقصي بالبلدية”.

وأضاف «أبو النيران» ، في تصريح صحفي، أنه يجب على “الجهات المسؤولة داخل المدينة تطبيق الإغلاق التام وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية”.

وشدد الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، على “ضرورة أتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والإلتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة”.

تجدر الإشارة إلى أنه مستشفى بني وليد العام، وجه أمس الأحد، نداء إلى كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن بسبب نقص أسطوانات الأكسجين ولحاجة المصابين بفيروس «كورونا» لها بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.