عبد الله الكبير: عقيلة صالح يماطل في الميزانية.. والضغط الدولي هو الحل

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، أن “السبب الحقيقي وراء عدم تمرير الميزانية، هو رغبة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تسمية المناصب السيادية تسمية خاصة وأن يضع شخصية موالية له في هذا المنصب”.

وقال عبد الله الكبير خلال تصريحات تليفزيونية، إن “مجلس النواب يماطل في منح الميزانية والانتهاء منها”، لافتًا إلى أهمية أن “يكون هناك ضغط دولي في ظل كل هذه الخلافات الموجودة بين النواب داخل المجلس خاصة أنها ضرورية جدا استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن “تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة إلى جلسة الثلاثاء”.

وأوضح «بليحق»، أنه “تم خلال جلسة الاثنين الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية”.