حسين الشارف: أتوقع عدم تمرير الميزانية في ظل وجود انقسام مؤسسي حقيقي

أكد الباحث والكاتب السياسي الليبي حسين الشارف، أن “هناك جهة شرعية وهي الجيش الوطني الليبي ولم يتم رصد لها أي ميزانية”، لافتًا إلى أن “عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة لم يرد داخل البرلمان علي هذا الطرح وهذا يضع علامات استفهام كبيرة “.

وقال «الشارف» خلال تصريحات تليفزيونية، إن “هناك تباين كبير بين أعضاء مجلس النواب لتمرير هذه الميزانية الضخمة”، متوقعًا “عدم تمرير هذه الميزانية”.

وأوضح أن “هذه الميزانية ستقنن وحكومة الدبيبة أجلها قصير”، مردفًا: “هذه الميزانية لن تمر في ظل وجود انقسام مؤسسي حقيقي ما لم يتم اعتماد هذه المؤسسات وإنهاء الخلافات ومشكلة التسميات السيادية “.