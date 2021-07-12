بالصورة…حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الثلاثاء والاربعاء في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء في ليبيا، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا على الشمال الغربي وتكون اكثر ارتفاعا على الدواخل .

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد ارتفاع درجات الحرارة على الشمال الغربي وتكون اكثر ارتفاعا على الدواخل وتبقى الرطوبة النسبية مرتفعة.

واشار التقرير إلى أن طقس مناطق الشمال الشرقي يشهد درجات حرارة فى حدود 30 الى 33 درجة مئوية على الساحل.

بينما يكون طقس مناطق الدواخل والجنوب الحرارة فى حدود 36 الى 42 درجة مئوية.

ونوه التقرير إلى أن الخميس سيشهد تراجع لدرجات الحرارة على معظم مناطق الشمال الغربي وخاصة الساحلية منها. والله اعلم.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 بإذن الله تعالى :

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