وزير الصحة يتفقد مركز عزل معيتيقة في طرابلس

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، ظهر أمس الاثنين، مركز العزل في معيتيقة شرق طرابلس رفقة مدير إدارة الطوارئ الصحية، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» صباح اليوم الثلاثاء، إن جولة الوزير بمركز عزل معيتيقة تضمنت زيارة لكل المرضى الموجودين في المركز، وزيارة إلى قسم الغسيل الكلوي لمرضى كورونا، قسم العناية الفائقة، وقسم حضانات الأطفال وغرفة العمليات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء الفرامات الطبية الخاصة بالمركز.

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وأضافت ان جولة وزير الصحة شملت أيضا تفقد المرافق الصحية التابعة لمركز عزل معيتيقة، والتي مازالت تحت الصيانة، ومن المتوقع افتتاحها قريبًا، مشيرة إلى لقاء الوزير بالعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمراكز، واثنى على جهودهم المبذولة في صد هذا الوباء، واستمع إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، والخدمات المقدمة للمرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن جولة الزناتي التفقدية بمركز عزل معيتيقة تأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، والوقوف على عين المكان لمدى جهوزية مراكز العزل لاستقبال المصابين.

وذكرت وزارة الصحة أن مركز عزل معيتيقة يعد من أكبر مراكز العزل في ليبيا، حيث تبلغ السعة السريرية الحالية أكثر من 170 سرير، ومن المتوقع زيادة في السعة السريرية لتصل إلى 200 سرير.

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