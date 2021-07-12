عميد بلدية طرابلس: لم يُصرف للبلديات أي مخصصات منذ عام تقريبًا

قال عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، إنه “لم يُصرف للبلديات أي مخصصات منذ عام تقريباً، وبالتالي فهذه المبالغ ضرورية لعلاج الأزمات الطارئة فقط، مثل المياه والصرف الصحي والطرق».

جاء تعليق “الخليفي”، تعقيبا على تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بالعاصمة طرابلس، الذي قال خلاله إن “كل عميد سينال صُرة يصرف منها على بلديته… هي ليست مبالغ كبيرة واحسبوها عيدية».

وأضاف “الخليفي”، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها “ليست بديلاً عن خطط التنمية الموضوعة من أغلب المجالس البلدية، والتي تحتاج لميزانية أكبر”.

وبخصوص عملية توزيع المخصصات، أوضح عميد بلدية طرابلس أن المبالغ “ستوزع على 120 بلدية طبقاً لمعايير المساحة وعدد السكان، وحصتنا نحن تقترب من 16 مليون دينار، سنوظفها في علاج أزمات المرور، والعمل على فتح مسارات وإنشاء طرق، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل لشراء أضاحي للعيد ومواد غذائية”.