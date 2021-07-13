أحمد المهدوي: الدبيبة يغازل عمداء البلديات للاعتماد عليهم إذا ما قرر الترشح للرئاسة

قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن “الدبيبة يستهدف مغازلة عمداء البلديات للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة إذا ما قرر الترشح للرئاسة”.

وأضاف «المهدوي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك “هو الدافع من وراء منحهم هذه الأموال دون تخصيص واضح، وهذا ما قد يفتح الباب للفساد، فضلاً عما شهدته عملية التوزيع من تمييز بين البلديات”.

وتابع، “كان من الأفضل توظيف أي أموال في خطط موسعة ومدروسة، تضمن برامج دائمة بدلاً من الحلول التسكينية المؤقتة، التي لجأت لها الحكومة الراهنة، ومن قبلها حكومة الوفاق في التعاطي مع ملف تنمية البلديات”، لافتًا إلى أن “هذه الحلول لم يشعر بها المواطن وتبخرت سريعاً”.

وفيما يتعلق بعميلة توزيع المخصصات، ذهب المهدوي إلى أن “أغلب مدن الغرب خصوصاً مصراتة، موطن الدبيبة، حصلت على حصص مهمة، كما حصلت بلدية بنغازي على نحو 40 مليون دينار في محاولة لترضية مواطنيها، بسبب عدم زيارة رئيس الوزراء لهم حتى الآن”، مردفًا “في حين لم تتحصل بلديات الجنوب، منبع الثروات والأكثر تهميشاً، على حصص كافية”.