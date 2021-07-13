«المشري»: المحاصصة المقِيتة ابتليَ بها العراق ولبنان ويراد لها اليوم أن تسُود في ليبيا

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري:” نترحّم على أرواح الضحايا الذين قضوا نتيجة الحريق في مستشفى الناصرية بدولة العراق الشقيقة من المرضى والكادر الطبي، نسأل الله أن يتقبلهم جميعاً بواسع رحمته” على حد تعبيره.

وأضاف المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنّ هذا المُصاب سببه الحُكم على أساس المحاصصة المقِيتة التي ابتلي بها أشقاءنا في العراق ولبنان على حساب الكفاءة، ويراد لها اليوم أن تسُود في ليبيا” على حد زعمه.

وزعم المشري، في وقت سابق، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات.

أضاف المشري، خلال لقاء مع ناشطين المجتمع المدني، أنه داعم د بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر ويجب إنهاء المراحل الانتقالية المتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه، وفق قوله.

وواصل قائلًا: “قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه، وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة” وفق تعبيره.