الدبيبة يبحث مع شكشك العراقيل الحائلة دون تنفيذ الحكومة لخطتها التنموية للعام الحالي

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مع وزير مواصلات الحكومة محمد الشهوبي ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد فقد اطلع الأخير خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون آخرون بحكومة الوحدة الوطنية على العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للعام الحالي لا سيما بعدد من المشاريع الأساسية المتعلقة بالكهرباء والمواصلات.

وتابع البيان إنه تم الاتفاق مع الديوان على وضع آلية لمتابعة الإجراءات التعاقدية المحالة إلى الأخير.

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