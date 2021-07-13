ميشيل لـ الدبيبة: ساعون لأن نكون شريكا موثوقا لليبيا لمواجهة التحديات المستقبلية

ليبيا – أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الانتقال الديموقراطي في ليبيا.

موقف ميشيل جاء وفقا لتغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد خلال اتصال مرئي جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفيه شدد الأول على أن إحراز تقدم في الاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا أمر ضروري.

وشدد ميشيل على عزم الاتحاد الأوروبي لأن يكون شريكا موثوقا لليبيا في مواجهة التحديات المستقبلية العديدة.

وفي ذات السياق بحث ميشيل مع وزير الخارجية المصري خلال لقاء جمعهما عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي لا سيما بعد التطورات الأخيرة فيه المتعلقة بمخرجات مؤتمر برلين 2.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية