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المشري: المحاصصة المقِيتة ابتليَ بها العراق ولبنان ويراد لها اليوم أن تسُود في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، أمس الأحد، ”نترحّم على أرواح الضحايا الذين قضوا نتيجة الحريق في مستشفى الناصرية بدولة العراق الشقيقة من المرضى والكادر الطبي، نسأل الله أن يتقبلهم جميعاً بواسع رحمته”، على حد تعبيره.

المشري، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: “إنّ هذا المُصاب سببه الحُكم على أساس المحاصصة المقِيتة التي ابتلي بها أشقاءنا في العراق ولبنان على حساب الكفاءة، ويراد لها اليوم أن تسُود في ليبيا”، على حد زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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