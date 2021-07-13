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أبوجناح خلال زيارة مستشفى الأصابعة: سنوفر الاحتياجات الضرورية للمراكز الطبية

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زار نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، خلال جولته لمدينة الأصابعة، مستشفي الأصابعة العام.

واطلع أبوجناح، على سير العمل في مرافق المستشفى والجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة لاستقبال الحالات من مختلف المناطق في الجبل الغربي.

ووقف أبوجناح، خلال الزيارة على نقص الإمكانيات التي من واجبها تعزيز إجراء العمليات الجراحية الطارئة.

كما أثنى أبوجناح، على الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية سوف توفر الاحتياجات الضرورية لكافة المراكز الطبية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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