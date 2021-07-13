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الكبير: الضغط الدولي هو الحل لتمرير الميزانية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، أن “السبب الحقيقي وراء عدم تمرير الميزانية، هو رغبة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تسمية المناصب السيادية تسمية خاصة وأن يضع شخصية موالية له في هذا المنصب”، بحسب قوله.

وقال عبد الله الكبير خلال تصريحات تليفزيونية، إن “مجلس النواب يماطل في منح الميزانية والانتهاء منها”، لافتًا إلى أهمية أن “يكون هناك ضغط دولي في ظل كل هذه الخلافات الموجودة بين النواب داخل المجلس خاصة أنها ضرورية جدا استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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