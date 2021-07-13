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بوقعيقيص: لجنة التوافقات فشلت مرتين فكيف ندعوها للفشل الثالث؟

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص :” يبدو أن لعنة تكرار الفشل الليبية تصيب بالعدوى بعثة  الأمم المتحدة في ليبيا، حيث نجدها تعيد إلى الحياة لجنة التوافقات التي فشلت مرتين في إيجاد توافق ليس هذا وحسب بل وضربت خارطة الطريق في مقتل وانقلبت على القاعدة الدستورية”.

بوقعيقيص، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضافت: ”في المرحلة السابقة نجحت اللجنة الاستشارية وقدمت آلية واضحة لاختيار السلطة التنفيذية، ونجحت اللجنة القانونية وقدمت قاعدة دستورية متوافق عليها مع نقاط خلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة”.

وتابعت: ”لجنة التوافقات فشلت مرتين فكيف ندعوها للفشل الثالث الذي سينعكس على مسار الحوار بالكامل ليوصم بالفشل رغم نجاحاته أوقفوا لجنة التوافقات أو استبدلوها، نريد للحوار أن ينجح ولو على مراحل”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • يمكن الدب الاكبر يرفع مبالغ الرشوة لتمرير ما يريد واضح ان لجنة الحوار تعتمد على الرشى من البداية ولم تحقق فى اتهامات الرشى السابقة وتكرارها لمد عمل الحكومة التى جاءت بالرشوة اتفوووووه على المتعوس الاممى فالفلوس تعمى النفوس المريضة .
    وبالمناسبة مؤتمر حوار تونس هو نفسه ما كان سيجرى فى مسرحية عدامس اخراج سلامة وقامت بها خليفته ستيفانى وليامز باختيار عدد كبير من الخوان مع ماجورين مثل الدب الاكبر مع عدد قليل من الوطنيين كديكور لاخراج مسرحية اممية فاشلة وقد حدث مثلها من قبل فى اليمن وتم اتهام المتعوث الاممى هناك بالرشوة بعد مسرحية ميناء الحديدة حيث سلم الحوثيبن انفسهم الميناء فى حضور الامم المتحدة الامريكية !!

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